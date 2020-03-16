وزير الصحة الصيني: هذه نصيحتي لتجنب كورونا

المصدر: متابعة الامارات اليوم

وجه وزير الصحة الصيني تشن تشو امس، نصيحة وصفت بالذهبية للدول والجهود التي تبذل في العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19)، من خلال التجربة العملية التي قامت بها الصين لاحتواء المرض، واعتبر تشو على صفحته الرسمية ان التعاون الشعبي التام من الناس والامتثال الكامل لتوجيهات المؤسسات الصحية هو ضرورة اساسية لنجاح اي محاولة لاحتواء الفيروس قائلا للناس "عليكم ان تتعاملوا مع اي شخص قربكم حتى ولو كان من افراد الاسرة على انه مصاب بالفايروس، حتى لو كنتم متأكدين من عكس ذلك، وان تتصرفوا مع كل الاشخاص الذين حولكم على انكم مصابون بالفايروس حتى وان لم تكونو كذلك".