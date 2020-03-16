المغرب: إلغاء مهرجان موازين 2020

المصدر: الدار البيضاء - رويترز

ألغى مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، أمس، دورته الـ19، التي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية. ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنوياً، ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس، من بينها حالة وفاة، ومصاب تماثل للشفاء.