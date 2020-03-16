«النار المقدسة» يفوز بجائزة «فيغرا» الكبرى

المصدر: ليل (فرنسا) - أ.ف.ب

حاز وثائقي «لو فو ساكري» (النار المقدسة) لإريك غيريه، الذي يتناول كفاح عمال مصنع الفولاذ «أسكوفال» للعثور على مشتر له، الجائزة الكبرى في «المهرجان الدولي للتقرير والوثائقي عن آخر الأحداث 2020» (فيغرا) في توكيه في شمال فرنسا. أما جائزة لجنة التحكيم، فذهبت إلى فيلم «الموصل، أبري لا غير» (الموصل بعد الحرب) لآن بواريه، وفق ما أعلنت إدارة المهرجان في بيان. وفاز فيلم «روليجيوز أبوزيه، لوتر سكاندال دو ليغليز» (اعتداءات دينية، الفضحية الأخرى للكنيسة) لماري - بيار ريمبو وإريك كوانتان، بجائزة أفضل تحقيق.

وذهبت جائزة مراسلون بلا حدود إلى فيلم «لا لوا إي لا فالي» (القانون والوادي).