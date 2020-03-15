وجهات ترفيهية في الشارقة تغلق أبوابها احترازياً من اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إغلاق وجهات تابعة لها في الشارقة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنه تقرر إغلاق مرافق ومناطق ترفيهية ضمن وجهاتنا السياحية والترفيهية مؤقتاً، ابتداءً من اليوم الأحد، حتى إشعارٍ آخر.

وذكرت «شروق» أنه تم إغلاق وجهات: المناطق الترفيهية في القصباء، وجزيرة النور، ومنطقة الألعاب في واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، ومنتزه الحفية، ومركز مرايا للفنون، بالإضافة إلى مناطق الألعاب في شاطئ خورفكان، ومناطق الألعاب في سوق الشناصية. وأعربت الهيئة عن تمنياتها للجميع بالسلامة.

