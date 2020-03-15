جان لويس من أمام الأهرامات: أبهرت عقلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفى النجم العالمي جيمي جان لويس بزيارته إلى مصر ورؤيته المعالم الأثرية، حيث نشر صوراً وفيديوهات لزيارته إلى منطقة الأهرامات، وبدا مذهولاً في اللقطات المصورة من عظمة الآثار المصرية القديمة.

وعلق جان لويس على فيديوهاته وصوره: «عندما اعتقدت أنني رأيت كل شيء في الأقصر.. الأهرامات أبهرت عقلي».

ووثق الممثل الفرنسي - الهايتي الأصل، والمعروف بدور الهايتي في مسلسل «هيروز»، زيارته للأقصر والقاهرة بالعديد من الصور والفيديوهات التي شاركها مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، على هامش حضوره مهرجان السينما الإفريقية الذي اختتم فعالياته أخيراً، واقتصر إعلان الجوائز على مؤتمر صحافي عقدته إدارة المهرجان بأحد فنادق مدينة الأقصر، بحضور عدد من الإعلاميين والضيوف.