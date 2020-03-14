مساجد الأردن: «صلوا في بيوتكم» حتى إشعار آخر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بدأت مساجد الأردن، إضافة عبارة: «صلوا في بيوتكم» مرتين، فور ختم الآذان، وذلك حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعميم صدر مساء اليوم السبت، عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يقضي بوقف الصلاة، بما في ذلك صلاة الجمعة، في جميع مساجد المملكة، والالتزام برفع الآذان للصلوات الخمس في وقتها، وإضافة «صلوا في بيوتكم» بعد كل آذان مرتين.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن القرار يشمل أيضاً خطبة وصلاة الجمعة بحيث يصلي كلُ صلاة الظهر في بيته، مشيراً إلى أنه سيتم بث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة، وذلك حسب «الدستور» الأردنية.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأردن للتصدي لفيروس كورونا، ومنع تفشي الوباء الذي ضرب معظم دول العالم.

