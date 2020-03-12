سوريا تلغي العذر المخفف في جرائم الشرف

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أقر مجلس الشعب السوري، اليوم، إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات التي تمنح العذر المخفف في"جرائم الشرف"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد نائب رئيس المجلس المخرج نجدت أنزور أنها خطوة أولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.

وكان القانون السابق يعفي القاتل من العقوبة في حال إقدامه على القتل، متذرعًا بـ"الدافع الشريف".

وسوف تعامل جرائم القتل بموجب القانون بحسب العقوبات المعمول بها في القانون السوري كغيرها من الجرائم دون اي مراعاة او تخفيف.