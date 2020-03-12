القبض على لص «اصطاد» عقداً من متجر أنيق

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

ألقت الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية، أمس، القبض على لص استخدم صنارة صيد السمك في سرقة عقد بتصميم فرزاتشي، من على رقبة تمثال عرض في أحد المتاجر الراقية. وأعلنت الشرطة القبض على اللص (43 عاماً) في منزله، واصفة ذلك بأنه «صيد اليوم».

ووقعت السرقة، في 24 فبراير الماضي، بشارع ليتل كولينز وسط ملبورن. وكانت الشرطة قد وصفت الجريمة في وقت سابق بأنها ربما تكون الحالة الأولى لسرقة قلادة باستخدام صنارة صيد أسماك. وفي تصوير تلفزيوني التقطته كاميرات المراقبة ونشرته شرطة فيكتوريا، يظهر الرجل، الذي يراوح عمره على ما يبدو بين 40 و50 عاماً، وهو يتجول بحذر حول المتجر لمدة ثلاث ساعات تقريباً، وظهر في البداية وهو يحمل صنارة صيد صغيرة، ثم وهو يعود بصنارة أكبر.

وقال محقق الشرطة، بيد ويتي، للصحافيين في ملبورن: «لقد التقط اللص بخطاف الصنارة العقد ورفعه من أعلى رأس تمثال العرض ثم مرره من خلال الفتحة الموجودة في النافذة»، التي فتحها من دون أن يتسبب في إطلاق جرس الإنذار.