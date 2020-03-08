السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فاز السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت في الموسم الثالث لبرنامج (ذا فويس كيذر) المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه قنوات (إم. بي. سي) التلفزيونية.

وفاز رميح من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متفوقا في المرحلة الاخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين اللبناني عاصي الحلاني والمصري محمد حماقي.

وشدا رميح بأغنية (ألف ليلة وليلة) للراحلة أم كلثوم.

وقالت الفنانة نانسي عجرم إن كل الاطفال الذين مروا في البرنامج شكلوا أحلى صوت لكن قانون البرنامج يفرض علينا اختيار واحد فقط وأضافت أن ”هؤلاء الاطفال أعطونا الامل بالحياة في أن بكرا أحلى ..هم جيل المستقبل الواعد“.