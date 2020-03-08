وفاة 8 أطفال في حريق "متعمّد" بالكويت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي 8 أطفال امس السبت؛ جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين؛ وفق ما نقلته صحيفة" الرأي " المحلية.

وذكرت الصحيفة، أن فرق الانقاذ عملت على إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدا فنقلوا إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق.

واضافت أن المعاينة الأولية للحريق تشير إلى أنه متعمّد؛ حيث تحدثت بعض المصادر، عن اختفاء عاملتين من المنزل تم ضبط إحداهما وهي أثيوبية.‎

وأوضحت المصادر أن الشكوك تحوم حول الخادمتين عقب هروبهما من المنزل وقت الحريق، مشيرة إلى أنه تم ضبط احداهما وهي اثيوبية الجنسية واحالتها إلى مكتب التحقيق، ولا تزال الآخرى هاربة.

من جانبها فتحت وحدة تحقيق الحوادث في الادارة العامة للإطفاء بالتعاون مع الجهات الآخرة المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث كشفت المعاينة الأولية أنه ربما يكون متعمّد.