زوجة تجازف بحياتها لإسعاد زوجها فتلقى حتفها في كولومبيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقيت سيدة من كولومبيا مصرعها إثر الخضوع لعملية جراحية لإزالة الدهون بالليزر في محاولة لمفاجأة زوجها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لوز داري سيلفا، البالغة من العمر 29 عاماً، فارقت الحياة، على خلفية المضاعفات الناجمة عن عملية

إذابة الدهون بالليزر، التي خضعت لها في مدينة بارانكابيرميخا في كولومبيا.

وقالت شقيقة الضحية إن لوز قررت إجراء العملية الجراحية، لأنها أرادت أن تفاجئ زوجها في عطلة إلى إسبانيا، ودفعت 4 ملايين بيزو كولومبي (1000 دولار)، مقابل العملية التي اشتملت على إزالة الدهون من بطنها ووركها وظهرها.

وتعمل تقنية الليزر على إذابة ترسبات الدهون بشكل موضعي، ولا تستخدم طريقة الشفط الشائعة.