جمعة آل علي يتوّج بطلاً لـ «يولة فزاع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بقفزة فرح عالية في الهواء، استقبل اليويل جمعة عبيد آل علي، الإعلان عن فوزه بلقب بطولة فزاع لليولة، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بنجاح وتفاعل كبيرين، ليحصد البطل الشاب كأس فزاع الذهبي، وينال الجائزة المالية الكبرى البالغة مليون درهم.

وجاء تتويج جمعة عبيد آل علي، في الحلقة الأخيرة من النسخة الـ15 من برنامج الميدان، الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات في القرية العالمية بدبي، عاشوا فيها أجمل الأوقات مع حلقة استثنائية، تغنت فقراتها بحب الوطن والقيادة الرشيدة، وشارك فيها نخبة من الفنانين والشعراء، منهم: حسين الجسمي وعيضة المنهالي وفايز السعيد، وسيف السعدي.

وتفوّق جمعة عبيد آل علي، على اليويل سلطان بالرشيد الكتبي، الذي تنافس معه في الدور النهائي، بعدما حصد آل علي، أعلى نسبة من أصوات الجماهير، وما يضيف من قيمة فوزه، إنه سبق له الفوز بلقب بطولة الناشئين لليولة، لينطلق منها نحو منافسات الكبار، وينجح بترك بصمته في السجل الذهبي للفائزين. وبلغ مجموع أصوات الحلقة الختامية على فارس الميدان قرابة الـ400 ألف صوت، حصد منها جمعة عبيد آل علي نسبة 85%، فيما حصد الكتبي 15% ليحلّ بالمرتبة الثانية.

وقام بتتويج الفائز، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، بحضور عدد من ضيوف البطولة ومديري الإدارات في المركز.

فيما نال مطر الحبسي جائزة اليويل المتميز، وذلك تقديراً لالتزامه وروحه الرياضية وأدائه في المنافسات. وعبّر اليويل جمعة عبيد آل علي، عن سعادته الكبيرة بالفوز، وقال: «الشعور لا يوصف، وأشكر كل من صوَّت لي ودعمني في هذه المشاركة، الفوز بالكأس الذهبي حلم أصبح حقيقة، بعد أن سعيت له منذ سنوات ووضعته هدفاً لي دائماً».

دعم ولي عهد دبي وراء التميّز

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك، أن «دعم القيادة الرشيدة، وتحديداً سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي وجّه بإطلاق هذه البطولة قبل أكثر من 19 عاماً، أسهم في تميز هذا الحدث واستمراريته طوال هذه السنوات بتألق وإقبال متزايدين»، وأضاف: «توجيهات سموّه أكدت على أهمية نشر الموروث الشعبي، ودعم جميع الفعاليات ،التي من شأنها أن تسهم في ترسيخ رياضات الآباء والأجداد، والعمل على جذب الناشئين والشباب وصقل موهبتهم، وهو ما يجعلنا نرى وجوهاً جديدة في كل نسخة تقدم أروع أداء، والأهم هو التحلي بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة، على اعتبار أن الجميع موجود هنا من أجل هدف واحد وسام مرتبط باسم دولتنا الغالية».

كما كشف بن دلموك أن التطوير لن يتوقف في بطولة فزاع لليولة، وهناك خطوات دائمة لتقديم الأفضل في كل نسخة، والعمل منذ الآن يبدأ من أجل العام المقبل لمواكبة التطلعات.

الجميع فائز في هذا الملتقى الشعبي

مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أكدت أن «اليويل المتوّج بكأس فزاع الذهبي استحق الحصول على اللقب، نظراً إلى أدائه منذ الحلقة الأولى، من خلال المهارة والتركيز والعمل المتواصل منذ سن مبكرة، للوصول إلى هذه المستويات الاحترافية»، وأضافت بن درويش: «لكن في الوقت نفسه الجميع فائز بالنسبة لنا في هذا الملتقى الشعبي، الذي يحقق أهدافاً تتخطى إطار حسابات الربح والخسارة فقط، ونسعى من خلالها إلى إيصال رسالة من منظور إبراز هذه الرياضة التراثية والقيم المجتمعية المرتبطة بها، والأهم يسعدنا رؤية أبطال صاعدين من الجيل الجديد لبوا الدعوة وحملوا المسؤولية الوطنية».

آل علي حصل على 85% من أصوات الجماهير، والكتبي 15%.

حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات القرية العالمية بدبي.

«شوق المعالي»

ألقى الشاعر سيف السعدي، قصيدة بعنوان «شوق المعالي»، مهداة إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعبّر الشاعر عن فخره بالمشاركة، وقال: «وجودي في الحلقة الأخيرة الاستثنائية اعتبره تكريماً اعتز به، وهذه مشاركتي الثالثة في هذا الحدث المميز من نوعه الذي يدعم الموروث الشعبي».

مسيرة 15 عاماً

عبّر الفنان عيضة المنهالي عن سعادته بالمشاركة بصورة دائمة في برنامج الميدان منذ 15 عاماً، وهو الذي قدم أغنية في حب وشكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من كلمات

عبدالله بن حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وقال: «سعيد للغاية باعتبار هذا البرنامج جزءاً من مسيرتي الفنية، ومحطة أتواجد فيها سنوياً».

أغنية «يالزين»

قدم الفنان فايز السعيد أغنية بعنوان «يالزين»، مهداة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من كلمات الشاعر محمد بالمر بالعبد، وألحان وغناء الفنان نفسه، من توزيع محمد نديم، وقال السعيد: «هذه الأغنية إهداء لراعي البطولة ولي عهد دبي، والشكر للقائمين على البطولة والثقة التي حظيت بها منهم، من خلال التعاون المشترك لمدة 12 عاماً، ونسعى دائماً إلى تقديم المزيد لإحياء تراثنا».

عبدالله بن دلموك:

«الجميع موجود هنا من أجل هدف واحد وسام مرتبط باسم دولتنا الغالية».

سعاد درويش:

«اليويل المتوّج استحق الحصول على اللقب، نظراً إلى أدائه منذ الحلقة الأولى».