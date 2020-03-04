ثوران بركان ميرابي يصل إلى ارتفاع 6000 متر

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

قذف بركان جبل ميرابي، الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية، أعمدة من الرماد بارتفاع نحو 6000 متر في الهواء، أمس.

واستمر ثوران البركان نحو سبع دقائق، حسب ما ذكر مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف المركز: «ننصح السكان المحليين بالتزام الهدوء، والقيام بأنشطتهم كالمعتاد، خارج دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من الجبل».

وأوضح أن مستوى التحذير في جبل ميرابي، سيظل في ثالث أعلى مستوى بسبب نشاطه المستمر.

ودفع الرماد المنبثق من البركان إلى إغلاق مطار ادي سويمارمو في مدينة سولو، وإلغاء أربع رحلات جوية. وكان آخر ثوران لبركان جبل ميرابي عام 2010، عندما لقي أكثر من 340 شخصاً حتفهم ونزح أكثر من 60 ألفاً. ويعد الأكثر نشاطاً بين براكين إندونيسيا الـ127.