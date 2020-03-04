تأجيل النسخة 14 من «آرت دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة آرت دبي» أمس، عن تأجيل فعاليات النسخة الـ14 من معرضها الفني الدولي «آرت دبي» المزمع انعقاده بين 25 و28 مارس الجاري. وجاء في البيان الصادر عن المجموعة «في ضوء التداعيات الصحية المتواصلة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقب التشاور مع شركائنا والأطراف المعنية، تعلن اليوم عن تأجيل (آرت دبي)، ونظراً للدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الفنانين المحليين والإقليميين، بادرنا إلى تنظيم برنامج مصمم خصيصاً للمجتمع الفني المحلي بدلاً من (آرت دبي 2020)، يشارك فيه المساهمون ورواد الفكر المدرجين ضمن البرنامج الحالي للمعرض،وسيجرى الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج في حينها، وعملاً بالبروتوكولات الطبية الصارمة التي تطبقها دبي على صعيد الصحة والنظافة الصحية، سنرّحب بزوارنا العالميين في شهر مارس، ونوصي الجميع باتباع التوجيهات التي تلقوها من الهيئات المعنية في بلدانهم».