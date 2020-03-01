منة عرفة في المستشفى.. وعلي غزلان يوضح التفاصيل

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

تعرّضت الفنانة الشابة منة عرفة لوعكة صحية، ونقلت لأحد مستشفيات التجمع الخامس في القاهرة.

ونشرت الفنانة صورة على «ستوري» صفحتها بموقع تبادل الصور «إنستغرام» وهي بالمستشفى، لكن لم تكشف عن تفاصيل حالتها المرضية.

وأثارت صور منة عرفة حالة من القلق لعدم توافر معلومات عن حالتها، بالإضافة إلى أنها كانت تتلقى الرعاية، وتضع بعض المحاليل الطبية.

وخرج «اليوتيوبر» والطبيب علي غزلان، ونشر صورة أخرى للفنانة، وكتب عليها: «هتخفى وتقومى من العملية وتبقي زى الفل»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن منة عرفة تعرضت لالتهابات في الزائدة الدودية، وستخضع لعملية جراحية.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل «بحر» مع الفنان ماجد المصري وعدد من النجوم. وتشارك حالياً في مسلسل «ليالينا» مع غادة عادل وإياد نصار، والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.