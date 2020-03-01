ظنوا أنها ستنتحر.. كارول سماحة تسبب أزمة بـ«مش هاعيش» في فرنسا

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

كشفت الفنانة كارول سماحة عن الأزمة التي تسببت بها خلال تصويرها فيديو كليب لأغنيها «مش هاعيش» في فرنسا.

وعلقت سماحة على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «انستغرام»، وظهرت فيه وهي تطل من شرفة، قائلة: «من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة، الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق».

كما نشرت أيضاً كلمات من الأغنية المقرر طرحها قريباً، وهي من كلمات أمير طعيمة ألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.