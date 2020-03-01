نيويورك تحظر الأكياس البلاستيكية

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

تستعد نيويورك، إحدى أبرز عواصم الاستهلاك العالمية، لحظر استعمال أكياس البلاستيك المخصّصة للاستخدام مرّة واحدة، في أغلب متاجرها، بدءاً من اليوم، في تدبير لايزال نادراً في الولايات المتحدة، ويأتي بعد أربع سنوات من الجهد المتواصل. وواجه سكّان العاصمة المالية الأميركية صعوبة في تقبّل هذا القرار، لاسيّما بعد أن اعتادوا رؤية استخدام أكياس التسوّق البلاستيكية في المتاجر أو المطاعم، فضلاً عن وصول كلّ حاجاتهم ومشترياتهم إلى منازلهم بأكياس مماثلة. وفي عام 2016، اعتمدت نيويورك، البالغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة، قانوناً يقضي بفرض ضريبة خمسة سنتات على كلّ كيس بلاستيك، قبل أن يُلغى على صعيد الولاية.

وفي أبريل الماضي، أعطى برلمان الولاية الضوء الأخضر لإصدار قانون جديد يحظر استخدام أكياس البلاستيك.