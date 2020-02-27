الأمير هاري يعود إلى بريطانيا لسلسلة التزامات أخيرة

المصدر: أدنبره - أ.ف.ب

عاد الأمير هاري من كندا إلى المملكة المتحدة، ليبدأ سلسلة من الالتزامات الرسمية، قبل الانطلاق في حياته الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية.

ووصل الأمير، البالغ من العمر 35 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية، مساء أول من أمس، إلى أدنبره، وأطلق من خلال منظمته «ترافاليست» نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي والإقامات السياحية في البيئة.

وسيقوم الأمير هاري بسلسلة من الالتزامات الرسمية؛ إذ سيحضر، غداً، تسجيل جون بون جوفي في استوديوهات «آبي رود» الشهيرة، لأغنية خاصة بألعاب «إنفيكتوس»، وهي مسابقة رياضية بين الجنود الجرحى من أنحاء العالم، تم إنشاؤها بمبادرة من الأمير هاري. ويقيم هاري وزوجته الممثلة السابقة، ميغان ماركل، في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام الجاري.