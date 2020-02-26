الفلاسي «صانع الأمل» إلى مصر لمواصلة نشاطه الإنساني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لم يمضِ سوى أيام على نيله لقب «صانع الأمل العربي»، حتى شدّ الإماراتي أحمد الفلاسي رحاله بصحبة زوجته وابنته إلى مصر، لمواصلة نشاطه الإنساني.

وقال الفلاسي، وهو على متن طائرة الإمارات A380، المتجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة: إن «تكريمي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلقب صانع الأمل العربي، وسام على صدري أفخر وأعتز به، لكنه لا يعني نهاية المشوار، إذ سأواصل السير على هذا النهج، والإسهام في تخفيف آلام المرضى الذين يفتقرون إلى الرعاية الطبية الملائمة». وأضاف: «سنزور مستشفى الدكتور مجاهد في مدينة بني سويف، للاطلاع على احتياجاته، والعمل على تلبيتها. كما سنزور، أيضاً، مستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان».