نجم أوبرا إسباني يعتذر

المصدر: مدريد - رويترز

اعتذر مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينغو، لنساء اتهمنه بالتحرش، عن «الألم» الذي سببه لهن، وقال إنه يتحمل «المسؤولية كاملة»، في بيان أرسل، أمس، لوكالة الأنباء الإسبانية أوروبا برس.

ونقلت الوكالة عن المغني، الذي تمتد حياته الفنية لأكثر من خمسة عقود، قوله في البيان إنه يفهم الآن أن بعض النساء اللائي اتهمنه كن يخشين التعبير عن مشاعرهن، «إذ كن خائفات من تأثير ذلك في حياتهن المهنية». وأضاف أنه حلل الاتهامات، منذ بدء ظهورها في أغسطس، وإن «التجربة أنضجته».

وتابع دومينغو، حسب البيان: «رغم أن هذه لم تكن نيتي، فلا أحد على الإطلاق يجب أن يختبر هذا الشعور». وانسحب المغني من عرض بأوبرا متروبوليتان في نيويورك، نوفمبر الماضي، بعد أن اتهمته نساء عديدات يعملن بمجال الموسيقى الكلاسيكية بالإتيان بتصرفات مشينة.