بسبب «كورونا».. عرض «أرماني» دون جمهور

المصدر: روما - د.ب.أ

نظمت دار أرماني الإيطالية الشهيرة للأزياء عرضها ضمن أسبوع الموضة في مدينة ميلانو دون جمهور، وذلك في ظل تفشّي فيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا. وجاء في بيان على حساب دار الأزياء على موقع «تويتر» أن مصمم الأزياء، جورجيو أرماني، هو من اتخذ هذا القرار كإجراء احترازي لدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة العامة.

وكان رئيس جهاز الحماية المدنية في إيطاليا، أنجلو بوريلي، قد قال في وقت سابق إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد، قد ارتفع إلى 132 شخصاً. ويشمل العدد شخصين توفيا بـ«كورونا»، كما تعافى بشكل تام مريض في العاصمة روما، وغادر المستشفى أول من أمس. يذكر أن مسرح لا سكالا في ميلانو، وهو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، قرر أيضاً إيقاف العروض المقررة بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.