شاكوش و«بنت الجيران».. «السكر المحلي» من القاهرة إلى دمشق قريباً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش عن استعداده لإحياء حفل في العاصمة السورية دمشق في الثاني من أبريل المقبل.

ودعا شاكوش في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمهوره لحضور الحفل، كما غنى جزءاً من أغنيته الأشهر «بنت الجيران».

وأثار خبر الحفل ردود أفعال متباينة بين الجمهور السوري، فبينما رحب البعض بالفكرة، أبدى آخرون تحفظهم على استضافة هذا اللون من الغناء، خصوصاً أن هناك قراراً صادراً من نقابة المهن الموسيقية المصرية، بمنع شاكوش وبقية مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات.

يشار إلى أن الأغنية حظيت بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، وأثارت ضجة وجدلاً، لاسيما بعد تصدرها «الترند» وحلولها في المركز الثاني عالمياً على منصة «ساوند كلاود».

