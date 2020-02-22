«سامسونغ» تغلق مصنعاً للمحمول بسبب إصابة عامل بـ«كورونا» في كوريا

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

قالت شركة سامسونغ إلكترونيكس، عملاقة صناعة الإلكترونيات العالمية، اليوم، إن حالة إصابة بفيروس كورونا تأكدت في مجمع مصانع الهواتف المحمولة التابع لها في مدينة جومي بجنوب شرق كوريا الجنوبية، ما دفعها إلى إغلاق المنشأة كلها.

وأضافت الشركة أن الإغلاق سيستمر حتى صباح بعد غد الاثنين للحد دون انتشار الفيروس.

يشار إلى أن لدى «سامسونغ» خطي انتاج في مدينة جومي، التي تقع على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول.

وكانت «سامسونغ» قد نقلت نحو 50% من عمليات إنتاج الهواتف المحمولة الخاصة بها إلى فيتنام، ولكنها لا تزال تنتج بعض الأنواع الفائقة في مجمع جومي.

