«اكتشاف رائع» يعيد روما إلى أصولها

المصدر: روما ■وكالات

أزاح علماء آثار الستار عن «اكتشاف رائع» لضريح تحت الأرض، يرجع إلى القرن السادس قبل الميلاد، قد يكون مقبرة لأول ملك لروما القديمة، ما يعيد المدينة الخالدة إلى أصولها قبل 3000 سنة.

ويعود هذا الضريح لرومولوس، الذي تقول إحدى الأساطير إنه أسس روما مع شقيقه التوأم ريموس في 21 أبريل 753 قبل الميلاد، وأصبح حاكمها الوحيد بعد قتل شقيقه.

وقالت حديقة الكولوسيوم الأثرية في بيان إن الضريح يتألف من تابوت حجري يبلغ طوله 1.4 متر، وهناك هيكل دائري يفترض أنه المذبح.

وأضافت في معرض التحدث عن «اكتشاف رائع» أن الضريح يقع داخل المنتدى الروماني، ويتطابق مع المكان الذي تقول النصوص القديمة إن رومولوس دفن فيه.