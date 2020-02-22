أطباء بيئة: التخضير يحمي من أمراض خطرة

المصدر: كينيك ■أ.ف.ب

دعا أكثر من 600 طبيب كندي بمقاطعة كيبيك إلى الاستثمار في مشروعات متخصصة في تشجير المدن، مشيرين إلى أنها تسهم في الحد بشكل كبير من الإجهاد وخطر الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة.

وقال الطبيب المتخصص في الصحة العامة، آلان بواريي، خلال مؤتمر في مونتريال، إن تخضير المدن الأمثل يكون بنسبة 40%، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%.

وأضاف أن التخضير يسهم في الحد من حالات الربو والتوحد وخطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن أو البدانة، والوفيات جراء أمراض متعلقة بالجهاز التنفسي والسرطان.

بينما أشار أستاذ الاقتصاد البيئي في جامعة كيبيك جيروم دوبرا، إلى أن «التكاليف السنوية المترتبة على هذه الأمراض في كيبيك تقدر بأكثر من 26 مليار دولار». وأوضح «من شأن الوقاية، حتى بشكل جزئي، من هذه الأمراض عن طريق التخضير الفعال المساهمة في الحد من تلك التكاليف الصحية كل عام».