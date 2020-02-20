وفاة مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق" في الكومبيوتر

المصدر: سان فرانسيسكو-أ ف ب

توفي مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق" المستخدمة جدا في مجال الحواسيب عن 74 عاما على ما ذكرت شركة "زيروكس" في تغريدة.

وكان لورنس تيسلر المولود في نيويورك عام 1945 عمل لسنوات عدة لدى هذه الشركة الأميركية المصنعة للطابعات.وأوضحت الشركة "الباحث السابق في زيروكس اخترع أوامر حاسوبية عدة من بينها القص والنسخ واللصق والبحث والاستبدال".

وكان لورنس "لاري" تيسلرK وهو خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب. وعمل خصوصا مع شركات "أمازون" و "آبل" و ياهو!" و مركز "زيروكس" للأبحاث في بالو ألتو.

ويبد أنه استوحى خاصية "النسخ واللصق" من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.

ودخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل "آبل" التي ادرجتها ضمن حاسوب "ليسا "عام 1983 وحاسوب "ماكينتوش" في السنة التالية.

وقد وظف ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل"، لاري تيسلر العام 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى "زيروكس". وقد أمضى المهندس 17 عاما في هذه المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.

وأسس بعد ذلك شركة ناشئة تعنى بشؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول تجربة المستخدم لدى "أمازون" و"ياهو!".