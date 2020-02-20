عمرو دياب الأعلى استماعا و"شاكوش" يتراجع

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

بعد أيام من إطلاقه؛ تصدر ألبوم "سهران" للفنان عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "أي تيونز" الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

كما أعلن تطبيق "أنغامي"، تصدر الألبوم الذي تم طرحه في 12 فبراير الجاري، قائمة الأعلى استماعا في مصر، وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرني" الأعلى سماعا على "أنغامي" منذ طرح الألبوم تلتها أغنية "جميلة" ثم "مكانك في قلبي"، في حين تراجع حسن شاكوش بمهرجان "بنت الجيران" إلى المركز الرابع، بعد أن كان متصدرا الأكثر استماعا على "أنغامي" قبل طرح ألبوم "سهران".