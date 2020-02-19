متنزه بومبي الأثري يعود بعد الترميم

المصدر: روما - د.ب.أ

احتفل متنزه بومبي الأثري، ذو الشهرة العالمية، أمس، بانتهاء مشروع ترميم رئيس به، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وافتتحت، أمس، ثلاثة مواقع جديدة في المتنزه.

وتضم هذه المواقع «منزل العشاق»، وهو المنزل الوحيد في بومبي الذي له طابق ثانٍ، وتم التنقيب عنه عام 1933، لكنه تضرر جراء زلزال وقع في 1980.

أما الموقعان الآخران اللذان افتتحا، بحضور وزير الثقافة داريو فراشيسكيني، فهما «دار السفينة أوروبا»، و«منزل أورشارد».

وبومبي، في جنوب نابولي، مدينة رومانية قديمة كانت مزدهرة، لكنها تعرضت للدمار في عام 79 ميلادية، بسبب ثوران بركان جبل فيزوف. واليوم، تقدم المدينة صورة رائعة لحياة الرومان القدماء، حيث تم الحفاظ على أنقاضها بشكل ملحوظ، بعد أن بقيت لقرون أسفل طبقات سميكة من الرماد البركاني.

ويعتبر متنزه بومبي من أكثر المواقع السياحية شعبية في إيطاليا، إذ زاره 3.9 ملايين شخص العام الماضي.