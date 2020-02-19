«سيدات أعمال دبي» يستضيف جلسة حوارية حول الحوسبة السحابية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس سيدات أعمال دبي، أمس، جلسة حوارية خاصة، أدارتها نائب رئيس القطاع العام العالمي في «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، تيريزا كارلسون، التي تعد من أكثر قادة التكنولوجيا نجاحاً وتأثيراً في العالم، وحضرها أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي، إضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص ورواد ورائدات أعمال.

وناقشت الجلسة أحدث حلول الحوسبة السحابية من «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، التي تسهم في دعم القطاع العام لخدمة أفراد المجتمع بكفاءة عالية، وتساعد أصحاب الأعمال على اعتماد مفهوم الحوسبة السحابية، بهدف خفض كلفة ممارسة الأعمال وزيادة المرونة والابتكار في العمليات.

واستعرضت كارلسون أمام الحضور كيفية استعانة العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، بخدمات «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) للابتكار في نشاطاتها، متحدثة عن نجاح هذا النوع من الحلول في تغيير عقليات أفراد ومنظمات حول العالم، وتحديث السياسات على الصعيد الحكومي، وتطوير المهارات اللازمة للقوى العاملة في شتى أنحاء العالم للاستفادة من الإمكانات الكاملة للخدمات السحابية وتعزيز الابتكار.

وأشادت كارلسون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في القطاع العام، لتعزيز روح المبادرة والارتقاء بثقافة الابتكار، مشيرة إلى أن الوتيرة السريعة للابتكار تخلق فرصاً تنموية واقتصادية واسعة.

وأكدت أن النقص في المهارات المناسبة يعرّض الحكومات والشركات لمخاطر الفشل على المدى الطويل في الاقتصاد الرقمي الجديد، لافتة إلى التزام «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) بضخ استثمارات كبيرة في برامج التعليم والتدريب وإصدار الشهادات، للمساعدة على تطوير المهارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط.