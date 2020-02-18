طوارئ في الأردن.. أسراب الجراد تقترب

المصدر: عمان - متابعات

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية رفع حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد من المتوسطة إلى القصوى، بعد أن وصلت أسراب إلى منطقة حايل السعودية التي تبعد ٥٠٠ كم عن الحدود السعودية - الأردنية.

وأوعز وزير الزراعة الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة «برفع حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من المتوسطه إلى القصوى، وذلك بناءً على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتحركات الجراد والتي أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي الى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في المملكة العربية السعودية وخاصة منطقة حايل التي تبعد ٥٠٠ كم عن الحدود الأردنية - السعودية».

وأشار الوزير، في بيان نقلته تقارير إعلامية أردنية، إلى أن هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من اليمن.

وأكد جاهزية كل الكوادر المؤهلة والمدربة في الوزارة علاوة على الجهات المساندة من القوات المسلحة (سلاح الجو الملكي) والأمن العام (البادية الملكية) والجمارك وسلطة العقبة، لافتاً إلى تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية في العاصمة والفرعية في المنطقة الجنوبية للأردن. نوه بوجود تنسيق وتواصل دائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة.

