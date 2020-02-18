3000 مشارك من قادة ومسؤولين حكوميين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 على مدار يومين أكثر من 3000 مشارك من القادة والمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين ورواد ورائدات الأعمال. ويناقش المنتدى سبل تطوير شراكات فعّالة تعزّز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في مجال العمل الحكومي، وفي كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأكثر من 100 متحدثة من أصحاب التجارب الفريدة والنجاحات التي جلعت منهن رائدات في مجالات عدة أثبتن فيها تميزاً نوعياً، شاركن قصصهن ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية.

وشارك المتحدثون قصصهم في الحدث الأكبر من نوعه في العالم المعني بمناقشة سبل الارتقاء بمشاركة المرأة في جميع المجالات، مع التركيز على أربعة محاور رئيسة هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.