إليسا تحيي حفل «عيد الحب» في «القرية العالمية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أحيت الفنانة إليسا حفلاً على المسرح الرئيس في «القرية العالمية»، وسط تفاعل لافت من الجمهور الكبير الذي ردد مع النجمة اللبنانية أغنياتها.

وقدمت إليسا، خلال الحفل الذي نظم يوم الجمعة الماضي، باقة من أعمالها المميزة، التي تنوعت بين أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها: «حب حياتي» و«حالة حب» و«عايشالك»، كما استمتع جمهور الفنانة بأحدث أغانيها المليئة بالأحاسيس. وأدت إليسا مجموعة من أغانيها باللونين اللبناني والمصري، وسط تفاعل الحضور. وشهد الحفل الذي تزامن مع الاحتفالات بعيد الحب حضور آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية مميزة في الوجهة العائلية بدبي.