تزاوج الأفاعي يغلق جزءاً من متنزه في فلوريداً

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أغلقت سلطات مدينة لايكلاند في فلوريدا، في جنوب شرق الولايات المتحدة، جزءاً من متنزه، بعدما رصد زوارٌ عشرات الأفاعي، التي تجمعت على ما يبدو في إطار موسم تزاوجها السنوي.

وقالت دائرة المتنزهات والترفيه في مدينة لايكلاند، عبر «فيس بوك»: «يبدو أن الأفاعي تجمّعت من أجل التزاوج»، موردة صورة لإحدى الأفاعي في الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب غرب أورلاندو. وعمد مسؤولون، يوم الخميس الماضي، إلى إغلاق جزء من المتنزه تجمعت فيه هذه الزواحف، وطوقت المنطقة بشريط.

وأكدت الدائرة: «اتخذنا هذه الإجراءات الوقائية، لحماية الزوار والأفاعي. هذه الأفاعي غير سامة وغير عدائية عموماً طالما لا يزعجها الناس. وبعد التزاوج تذهب كل أفعى في طريقها».

وأوضحت الدائرة: «عادة نجدها ترتاح على جذوع أشجار في المياه. وتشكل جزءاً مهماً من النظام البيئي ويجب ألا نزعجها».