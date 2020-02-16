جاستن بيبر يعود إلى الأضواء

المصدر: نيويورك -أ.ف.ب

أصدر مغني البوب جاستن بيبر، الذي ابتعد عن الأضواء في الآونة الأخيرة، ألبوماً جديداً الجمعة بعنوان «تشاينجز» يضم مجموعة من الأغاني الرومانسية والهادئة، وهو الأول له منذ عام 2015. وانسحب المغني الكندي البالغ من العمر 25 عاماً، من الساحة الفنية أخيراً وكشف أنه عانى الاكتئاب، وتحدث عن السعادة التي وجدها في الزواج.

ويضم الألبوم الجديد 17 أغنية قصيرة ومملوءة برسائل حب موجهة إلى زوجته هيلي بالدوين بيبر، وكلها تحمل موضوعاً متكرراً وهو رغبته في التطوّر.

وتعاون بيبر مع عدد من مغني الراب في ألبومه الجديد، من أبرزهم بوست مالون وكوافيو وترافيس سكوت. وأطلق بيبر الشهر الماضي مسلسلاً وثائقياً بعنوان «سيزنز» على موقع «يوتيوب» يروي فيه مسيرتيه الفنية والشخصية.