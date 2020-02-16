وفود 87 دولة في ضيافة دبي خلال «منتدى المرأة العالمي»

المصدر: ديانا أيوب ووام ■دبي

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنطلق فعالياته اليوم، سيشكل فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على ثمار التجربة المتميزة لدولة الإمارات في مجال دعم المرأة، والتعريف على نطاق واسع بمردود هذه المسيرة الناجحة التي خاضتها على مدار سنوات، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت ملف دعم المرأة في مقدمة الأولويات، لتتحول الإمارات إلى مرجعية مُلهِمة في هذا المضمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

منال بنت محمد: - «حريصون على اتباع نهج دولة الإمارات، في إتاحة الفرص لحوار عالمي بنّاء يخدم الإنسانية». - «كلنا ثقة بأن الأفكار الملهمة، التي ستتلاقى في هذا المنتدى المهم، ستكون لها انعكاساتها الإيجابية الكبيرة».

وتنظّم مؤسسة دبي للمرأة المنتدى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «قوة التأثير» على مدار يومين، بحضور لفيف من كبار مسؤولي الحكومات وقيادات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمتحدثين المُلهِمين والجهات المعنية بدعم المرأة والشخصيات الدولية المرموقة المؤثرة في هذا المجال، إلى جانب وفود 87 دولة تجتمع في دبي للمرة الثانية التي تستضيف فيها هذا التجمع الأكبر من نوعه عالمياً باستقطاب نحو 3000 مشارك من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

ومن خلال أكثر من 60 جلسة نقاشية موسعة وورشة عمل متخصصة، سيتناول أكثر من 100 متحدث رفيع المستوى سبل زيادة مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاع ريادة الأعمال، لاسيما مع استضافة دبي على هامش أعمال المنتدى للقمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، والتي تتخذ من البنك الدولي مقراً لها، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستقطب القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات ورائدات الأعمال من أنحاء المنطقة والعالم، وتركز نقاشاتها على النهوض بمشاركة المرأة وتوسيع فرص نجاحها في مجال رعاية الأعمال.

مستقبل واعد

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «حريصون على اتباع نهج دولة الإمارات في إتاحة الفرص لحوار عالمي بنّاء يخدم الإنسانية، ويعينها على مواجهة كل التحديات، ويعظّم من قدرات المجتمعات في مختلف جنبات العالم على الوفاء بمتطلبات التطوير والتنمية المستدامة، وهو ما نسعى من خلال هذا التجمع الضخم لتحقيقه، وهدفنا العمل يداً بيد مع المنظمات الدولية والجهات المؤثرة على مستوى العالم لإفساح المزيد من الفرص للمرأة والنهوض بأدوارها المؤثرة في المجالات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها».

وأضافت «كلنا ثقة بأن الأفكار الملهمة التي ستتلاقى في هذا المنتدى المهم، ستكون لها انعكاساتها الإيجابية الكبيرة في دفع تلك الجهود قدماً، لتظل الإمارات دائماً صاحبة الثقل الاستراتيجي في مسيرة إرساء أسس المستقبل الواعد الذي يحلم به الجميع».

الانطلاق للمستقبل

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، إن «استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للمرأة دبي 2020، خير برهان على الأثر الكبير للدعم المتواصل الذي تمنحه قيادتنا لهذا الملف المهم الذي وضعته حكومتنا في صدارة الأولويات، ضمن طموحها لبناء قاعدة متكاملة الأركان للانطلاق بقوة نحو المستقبل، مع قناعة راسخة بأن المرأة التي تشكل نصف المجتمع لابد أن يكون لها دور في دفع مسيرة التقدم، وأن يكون لها حضورها الواضح في ميادين العطاء التي أثبتت فيها جدارة نوعية وكفاءة كبيرة؛ ما أهلها للوصول إلى أرقى المناصب، ورشحها لتقلّد العديد من المناصب العليا في مختلف المجالات».

تجربة ملهمة

من جانبها، أعربت مستشارة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال دعم المرأة والنهوض بأدوارها في مختلف المجالات، مؤكدة أن الإمارات رسخت ريادتها الإقليمية في هذا المضمار، بما تقدمه من نموذج يحتذى لبقية دول المنطقة والعالم في توسيع نطاق مشاركة المرأة، معربة عن أملها أن تكون التجربة الإماراتية نموذجاً ملهماً لبقية الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز كل العراقيل التي تعيق مشاركة المرأة بصورة فعّالة في كل القطاعات.

وقالت إن «دولة الإمارات تأخذ على عاتقها دوراً ريادياً في مجال دعم المرأة على مستوى المنطقة، ونأمل أن تشارك بقية الدول في إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة وتعديل القوانين التي ربما تعوق النساء عن المشاركة بصورة كاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

جاء ذلك خلال وصول إيفانكا ترامب إلى دبي للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، إذ كانت في استقبالها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، التي رحّبت بالضيفة التي ستلقي كلمة رئيسة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى لطرح رؤاها حول أهمية دعم المرأة، لاسيما في الدول النامية، وتمكينها من الإسهام في دفع عمليات التنمية والتطوير.

من جهتها، نقلت منى المرّي تحيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وترحيب سموها بضيفة البلاد على أرض دولة الإمارات وفي دبي، وبالغ امتنانها لقبول الدعوة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية، بما يعكس مدى حرص الإمارات على دعم الحوار العالمي للنهوض بدور المرأة، وتوسيع دائرة مشاركتها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، إذ ستمثل مشاركة مستشارة الرئيس الأميركي إضافة مهمة للحديث حول الآفاق التي من الممكن الوصول إليها عبر توفير سبل الدعم اللازمة للارتقاء بإسهامات المرأة في المجال الاقتصادي.

إيفانكا ترامب: سعيدة بالمشاركة في المنتدى

قالت مستشارة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب: «يسعدني أن أشارك في منتدى المرأة العالمي دبي 2020، من أجل النهوض بجهود التمكين الاقتصادي للمرأة حول العالم، وإلقاء الضوء على التقدم المتحقق لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، والتي وصل تأثيرها الإيجابي حتى الآن إلى أكثر من 12 مليون امرأة، مع إتمام المبادرة عامها الأول، الأمر الذي يؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفنا الرئيس، المتمثل في الوصول إلى التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول عام 2025».

4 محاور

ستدور مناقشات القمة في إطار أربعة محاور رئيسة، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، حيث سيتطرق المتحدثون إلى استعراض السبل الكفيلة بتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في مراكز صنع القرار، وتسريع وتيرة مشاركة المرأة في الاقتصاد، لاسيما من خلال بوابة ريادة الأعمال، علاوة على تعزيز دور المرأة في بناء مجتمعات مستدامة، تتميز بتكافؤ الفرص في الحصول على فرص متوازنة من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الثقافية والاجتماعية، من أجل حياة أفضل، في حين سيكون موضوع تعزيز مستوى الابتكار لدى المرأة والارتقاء بمستوى إسهامها في استشراف آفاق الثورة الصناعية الرابعة حاضراً على أجندة المنتدى.