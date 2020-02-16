جيم كاري: أحب عزلتي

المصدر: برلين ■د.ب.أ

قال النجم الكوميدي الشهير، جيم كاري، إنه يحب العزلة عن المجتمع في بعض الأحيان، مضيفاً لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية أمس: «أحب عزلتي، وأسير في طريقي الخاص». وفي المقابل، ذكر الممثل الأميركي (58 عاماً) أن هناك جزءاً في نفسه يحب أن يقدمه للآخرين، موضحاً أنه يفضل أن يظهر هذا الجزء حالياً عبر الرسم.

وتابع كاري: «يجب أن أكون مبدعاً. بهذه الطريقة أستطيع معالجة ما يحدث لي.. عندما يكسر أحد قلبي، على سبيل المثال».

ويُعرض فيلم كاري الجديد «سونيك - القنفد» في دور العرض السينمائي بألمانيا حالياً، وهو مأخوذ عن سلسلة ألعاب فيديو تحمل الاسم نفسه.