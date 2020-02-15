انتحار صيني في السعودية بعد الاشتباه بإصابته بـ«كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أوردت صحيفة سبق السعودية اليوم أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة جدة، ولقي حتفه.

وقالت الصحيفة الإلكترونية إن «مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات بجدة، ولقي مصرعه».

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن «صحة جدة» أن المقيم الصيني وصل إلى المستشفى «فجر أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس».

وتابعت: «تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر السبت، وقد باشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات».

