اكتشاف بقايا نوع جديد من الديناصورات

المصدر: بوينس آيرس ■أ.ف.ب

أعلن علماء حفريات اكتشاف بقايا نوع جديد لديناصورات صغيرة الحجم عاشت في باتاغونيا قبل 90 مليون سنة، وذلك خلال أعمال كانوا يقومون بها في وسط الأرجنتين.

وعثر على المتحجّرات في مقاطعة ريو نيغرو وسط البلاد، وفق وكالة الكشف العلمي التابعة لجامعة ماتانزا الوطنية.

وأطلق العلماء «ترالكاصوروس كويي» على هذا النوع من الديناصورات، نسبة إلى هضبة إل كوي حيث اكتشفت البقايا.

وينتمي هذا النوع إلى فصيلة «أبليصور»، وهي عائلة ديناصورات وحشيات الأرجل عاشت في أميركا الجنوبية.

يُشار إلى أن علماء الحفريات اكتشفوا جمجمة وأسناناً وفقرات من العمود الفقري.