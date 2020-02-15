«ليلة بغدادية» في «العويس» تحتفي بتراثيات العراق

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، حفلاً فنياً بعنوان «ليلة بغدادية مع أزهر كُبة»، صدحت خلالها أصوات قارئي المقام العراقي وعادت إلى الذاكرة تراثيات عذبة رددها الحضور مع قارئ المقام العراقي طه غريب، الذي يعزف على آلة الجوزة التراثية، ويعده المختصون امتداداً للمدرسة القبانجية في طريقة أدائه للمقامات العراقية، ورافقه شاكر حسن على العود، وعمر زياد على آلة القانون، وسراج محمد على الطبلة، ورياض محسن على الرق، ومهند خضر على البيانو.

وحضر الحفل الدكتور محمد عبدالله المطوع والدكتورة فاطمة الصايغ، عضوا مجلس الأمناء، وجمهور كبير من محبي الغناء الأصيل غصّ بهم مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث حضر المئات من عشاق الأصالة ورددوا طيلة 90 دقيقة أغنيات عالقة في ذاكرتهم تمتد على مساحة جغرافية تتجاوز حدود العراق نحو الخليج وبلاد الشام، وغيرها.

وتوزعت فقرات الحفل على مقطوعات موسيقية ومجموعة غنائية مع شاكر حسن ومقام عراقي مع طه غريب، ثم خصصت الفرقة فقرة خاصة للغناء مع الجمهور، حيث حملت الصفحات الأخيرة من كتيب الحفل كلمات بعض الأغنيات التي غناها الجمهور مع الفرقة. بدأ أزهر كبة دراسته الاولى للموسيقى في بغداد في السادسة من عمره، وتتلمذ على أيدي خبراء بآلة السنطور بمدرسة الموسيقى والباليه، كما درس على أيدي أمهر أساتذة الموسيقى والمقام العراقي، منهم منير بشير وروحي الخماش وحسين الأعظمي، في معهد الدراسات الموسيقية 1986، وشارك عازفاً على آلة السنطور مع الفرقة السيمفونية العراقية، وفي عام 2011 أسس فرقة تقاسيم عراقية في الإمارات لنشر التراث الموسيقي العراقي.