«ناسا» تتلقى طلبات روّاد فضاء حتى 31 مارس

المصدر: هيوستن - أ.ف.ب

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، دعوة إلى الراغبين في الانضمام إليها، أما المعايير فهي أن يكون المرشح أميركياً، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

وتقبل الطلبات في الفترة الممتدة من الثاني إلى 31 مارس المقبل، لكن لن يجرى الاختيار النهائي حتى منتصف عام 2021، والأشخاص الذين سيقع الاختيار عليهم سيخضعون للتدريب لعامين أو أكثر.

وفي المرة الأخيرة التي فتحت فيها «ناسا» باب الترشيح عام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات واختير 12 منهم فقط.

وقالت «ناسا» إنها وظفّت 350 شخصاً منذ الستينات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء ومقرها هيوستن بولاية تكساس.

وستطلق «ناسا» على المجندين الجدد «جيل أرتميس» تيّمناً باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر عام 2024، وربما المريخ في العقد المقبل.

ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، أن يتقدموا بطلب ترشيح إذا كانوا قد انخرطوا في برنامج دكتوراه لسنتين، كما سيتم الأخذ في الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد على 1000 ساعة.