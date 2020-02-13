«ذي هانت» المثير للجدل.. أخيراً في صالات العرض

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

يعرض قريباً في الصالات الأميركية فيلم «ذي هانت» بعدما ألغي عرضه العام الماضي بسبب الجدل الذي أثاره؛ كونه يدور حول مجموعة من النخب التي تلاحق «الأميركيين العاديين» وتقتلهم.

وكان من المتوقع أن يخرج الفيلم في سبتمبر الماضي إلى الصالات، إلّا أن الفضيحة التي أثارها بين بعض الجمهوريين، ومن ضمنهم الرئيس دونالد ترامب، دفعت استوديوهات «يونيفرسال» إلى تأجيل عرضه، والذي قرر في 13 مارس المقبل.

وغرّد الرئيس الأميركي وقتها «اليساريون في هوليوود عنصريون إلى أقصى حد، ولديهم غضب شديد وحقد في داخلهم».

وتدور أحداث «ذي هانت»، وهو من بطولة هيلاري سوانك وبيتي غيلبين، حول النخب الغنية التي تلاحق الفقراء القادمين من الولايات الفقيرة التي تعدّ المعاقل التقليدية للحزب الجمهوري.

وخلقت المشاهد العنيفة التي يتضمّنها الفيلم، الكثير من الردود الشاجبة، خصوصاً أنها أتت بعد أيام من حادثي إطلاق نار أوديا بحياة 31 شخصاً.

البائسون

في «ذي هانت»، يطلق الأغنياء على فرائسهم القادمين من الولايات الفقيرة مصطلح «البائسين»، الذي استعملته هيلاري كلنتون في حملتها الرئاسية عام 2016 للإشارة إلى مؤيدي دونالد ترامب.