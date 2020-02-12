«سبايدر مان» الإندونيسي ينظف شواطئ سولاويزي

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

عندما بدأ رودي هارتونو رفع القمامة من الشواطئ داخل منطقته الساحلية وحولها، بجزيرة سولاويزي في إندونيسيا، قبل أكثر من عامين، لم يهتم به سوى عدد قليل من الناس. لكن ذلك تغيّر عندما بدأ يرتدي زي الشخصية الشهيرة سبايدر مان (الرجل العنكبوت) عام 2018.

وقال رودي، وهو عامل مقهى (36 عاماً): إن «ارتداء الزي هو الحيلة لأنه جذب انتباه الناس، لقد بدأ آخرون الانضمام، وحتى الحكومة المحلية بدأت أداء مهمتها في ما يتعلق بالتنظيف».

وأضاف: «في الآونة الأخيرة أصبحت صوري منتشرة، وانضم إلي المزيد من الناس»، وأشار رودي إلى أنه اشترى الزي في البداية لإبهار ابن أخيه الصغير، لكنه بدلاً من ذلك تسبب في ترويعه: «ولذلك قررتُ ارتداءه أثناء التقاط القمامة على الشواطئ».

لكنّ هناك من انتقدوا مظهره: «بعض الناس سخروا مني ووصفوني بـ(سبايدر مان) البدين، وبأنني أسعى لإثارة الاهتمام».