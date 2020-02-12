نجم راب عالمي يغني في «غيرل غيمر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «غالاكسي ريسر» للرياضات الإلكترونية عن استضافة النجم، غوتشي ماني، في الحفل الرئيس يوم 22 فبراير الجاري، ضمن مرحلة النهائيات العالمية من مهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية، الذي تنطلق فعالياته في ميدان جراند ستاند بدبي.

يمتلك رادريك ديلانتيك ديسفيس، الشهير باسم غوتشي ماني، شعبيةً في أوساط موسيقيي الراب الأميركيين، ويعدّ أحد روّاد موسيقى «تراب» الرائجة بين أنماط الهيب هوب. وفرض ماني نفسه على الساحة بعدد من الألبومات المنوعة منذ عام 2005، ولم يطل الوقت قبل أن يبرز كأيقونة لهذا النمط من الموسيقى بفضل إصدارات حققت نجاحات. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى «غالاكسي ريسر» بول روي: «يرسخ اعتلاء فنان بهذه الشهرة العالمية للمنصة الرئيسة، قيمة المهرجان كفعالية عالمية المستوى في دبي، ونتطلع قدماً لمتابعة نتائج ترتيبات المهرجان على أرض الواقع في الفترة بين 19 و22 الجاري».