النجمة العالمية فيكتوريا أبريل من أسوان: مصر ساحرة

المصدر: أسوان (مصر) - د.ب.أ

قامت النجمة العالمية فيكتوريا أبريِل، التي كرمها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الرابعة، بجولة سياحية اليوم الثلاثاء في معبد فيلة ووسط نهر النيل الخالد في مدينة أسوان جنوبي مصر.

وأعربت فيكتوريا عن سعادتها بهذه الجولة، مؤكدة أن مصر تمتلك كنوزاً عديدة بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة وجوها الساحر. وأوضحت أنها تحب مصر وتاريخها الفرعوني منذ طفولتها وظلت تحلم بزيارتها كثيراً.

وأكدت أنها سعيدة للغاية بتكريمها، أمس الاثنين، في الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها، مشيدة بالدور الذي يقوم به المهرجان لمساندة حقوق المرأة وعرض المشكلات التي تمر بها ومحاولة إيجاد حلول لها.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن اختيار النجمة العالمية فيكتوريا أبريِل للتكريم جاء تقديراً لكونها واحدة من أهم النجمات في السينما الأوروبية، إذ شاركت في بطولة ما يقرب من 100 فيلم في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وحصدت عشرات الجوائز عن هذه الأفلام في العديد من المحافل السينمائية.

