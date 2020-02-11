نائب رئيس الدولة يناقش مع رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي سبل تعزيز المصالح المشتركة

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي سيرغي ناريشكين، والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية القائمة على المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل.

وتبادل سموه وناريشكين الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس جهاز الأمن في دبي اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، وعدد من القيادات الأمنية.