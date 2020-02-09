ما معنى اسم مولودة محمد صلاح الجديدة؟

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فور الإعلان عن إطلاق لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اسم كيان على المولودة الجديدة التي رزق بها أمس، تصدر اسم كيان تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم رواد مواقع التواصل بين التهنئة لصلاح، وبين البحث عن معنى اسم كيان معربين عن استغرابهم له نظراً لأنه غير شائع في مصر.

وكيان هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، يعنى الطبيعة والخليقة، ويعنى أيضا الذات أو الوجود، وهو يشير للأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية.

كما تساءل رواد مواقع التواصل عن إمكانية حصول المولودة الجديدة لصلاح على الجنسية البريطانية.