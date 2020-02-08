فهد يقتل فتاة نيبالية

المصدر: كاتماندو ■د.ب.أ

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال أمس، أن فهداً برياً قتل فتاة (تسع سنوات) خارج منزلها في إحدى القرى بوسط نيبال. وقال ناراهاري ادهيكاري، أحد مسؤولي الشرطة عن منطقة كاسكي، التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب كاتماندو، إن الفتاة كانت تلعب خارج منزلها أول من أمس، عندما انقض عليها الحيوان. وقال مسؤول الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «عملية بحث أجراها رجال شرطة وسكان محليون أسفرت عن العثور على جثتها في الغابة، على بعد نحو 200 متر من منزلها». وزاد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في الأشهر الأخيرة في نيبال، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الذين يعيشون بالقرب من الغابات.