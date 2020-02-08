«بنت الجيران» تتخطى 46 مليون استماع على «ساوند كلاود»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تصدّر المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش «الترند» على وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، بعد أن جاءت أغنيته «بنت الجيران» في المرتبة الثانية عالمياً على تطبيق «ساوند كلاود» بنسبة استماع فاقت 45 مليون مرة (تخطت أمس 46 مليوناً)، متفوقة بذلك على أغنيات نجوم عالميين، وظهر ذلك بعد أن نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عبر حسابه على «تويتر» صورة لأكثر الأغاني رواجاً على «ساوند كلاود».

اللافت أيضاً أن أغنية أخرى تجمع بين شاكوش والمطرب الشعبي حمو بيكا وهي «شمس المجرة» ظهرت في القائمة واحتلت المرتبة السابعة بنسب استماع تقارب 10 ملايين مرة.

وحصلت «بنت الجيران» أيضاً على 67 مليون مشاهدة حتى الآن على «يوتيوب».