نجمة تركية في ورطة.. من سرّب الصور الخاصة جداً؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هددت النجمة التركية الصاعدة أصلي بكير أوغلو، بأنها ستقاضي كل من ينشر صورها الخاصة جداً التي سُربت بعد السطو على هاتفها. وناشدت بطلة مسلسل «كذبتي الحلوة» جمهورها ووسائل الإعلام عدم الإسهام في ترويج تلك الصور والمقاطع.

ولم توضح الفنانة في منشور لها على مواقع التواصل، كيف تم تسريب الصور، فيما رجحت تقارير أن يكون المسؤول صديقها المقرب، أو سرقة هاتفها المحمول.

وشغلت النجمة التركية خلال الساعات الماضية مواقع التواصل، خصوصاً في بلدها، ما دفع الفنانة في البداية إلى إغلاق صفحاتها، لكنها عادت بمنشور، تذكر فيه على «إنستغرام» أنها بدأت باتخاذ الإجراءات ضدّ ناشري صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستقاضيهم.

يشار إلى أن أصلي بدأت مسيرتها في الإعلانات، وانتقلت إلى الدراما مع مسلسلات «الكراهية» و«السعادة» و«يكفي أن تبتسم». كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وفازت بجائزة أفضل نجمة صاعدة.