50 شاعراً في مهرجان الشعر النبطي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق غداً بقصر الثقافة بالشارقة فعاليات النسخة الـ16 لمهرجان الشارقة للشعر النبطي الذي تنظمه دائرة الثقافة، ويستمر أسبوعاً.

ويستضيف المهرجان هذا العام أكثر من 50 شاعراً وشاعرة من 15 دولة عربية، ممثلين لأعمار متنوعة ومدارس إبداعية متعددة، كما يستكمل هذا العام طباعة 30 ديواناً لشعراء من مصر والسودان كمرحلة ثالثة في سلسلة طباعة الدواوين الإماراتية والخليجية والعربية، ضمن إصدارات المهرجان.

